Dainese sprint naar zege na val Groves in negentiende etappe Vuelta

Alberto Dainese heeft vrijdag de negentiende etappe van de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De renner van Team DSM was de sterkste van een massasprint, mede doordat Kaden Groves vlak voor de finish betrokken was bij een valpartij.

Vier renners sprongen al vroeg in de vlakke etappe over 177,1 kilometer weg bij het peloton. Michal Schlegel, Paul Lapeira, Mathis Le Berre en Clément Davy reden lang op kop, maar werden op 20 kilometer voor de finish toch ingerekend.

Nadat Samuele Battistella nog tevergeefs demarreerde (hij werd na een paar kilometer ingerekend), eindigde de etappe zoals verwacht met een massasprint. Dianese was daarin nipt de sterkste. Voor de Italiaan was dat zijn tweede ritzege, nadat hij de eerste etappe al op zijn naam had geschreven.