Wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma gaan per 1 januari uit elkaar

De wieler- en schaatsploeg van Jumbo-Visma gaan per 1 januari 2024 afzonderlijk van elkaar verder. Icoon Sven Kramer gaat het nieuwe schaatsteam samen met Jac Orie leiden.

Eerder dit jaar maakte Jumbo bekend dat de supermarktketen uiterlijk eind 2024 stopt als hoofdsponsor van de wieler- en schaatsploeg.

De bestuurders van beide takken van de succesvolle formatie zijn vervolgens met elkaar in gesprek gegaan. De uitkomst daarvan is dat het beter is om de teams na ruim negen jaar te scheiden.

"Ik vond het concept geweldig. Ik heb er ook altijd volledig achter gestaan", zei Orie vrijdag bij de presentatie van de schaatsploeg in Rotterdam. "Maar door de successen van de wielerploeg heeft dat team een steeds internationaler karakter gekregen, terwijl wij als schaatsploeg een Nederlands karakter hebben. Daarom zijn we tot de conclusie gekomen dat het beter is om uit elkaar te gaan."

Het is nog niet bekend hoe de teams in de toekomst gaan heten. Dat hangt af van de zoektocht naar nieuwe hoofdsponsor(en). De schaatsploeg zal komende winter nog in het zwart-gele pak van Jumbo-Visma rijden. Jumbo blijft de komende drie jaar wel betrokken bij het team, maar niet als belangrijkste geldschieter.

De wielerploeg zal geleid blijven worden door Richard Plugge, die nu algemeen directeur van Jumbo-Visma is. "De wielerploeg heeft inmiddels inderdaad een veel internationalere aantrekkingskracht gekregen nu we tot de beste wielerploegen ter wereld behoren", zegt Plugge. "Dat maakt dat de zoektocht naar de invulling van het hoofdsponsorschap voor beide partijen verschillend is."

Kramer krijgt belangrijkere rol bij schaatsploeg

Bij de schaatsploeg zal Orie vanaf 1 januari de leiding gaan delen met zijn oud-pupil Kramer. De viervoudig olympisch kampioen stopte na de Olympische Spelen van 2022 met schaatsen en werd daarna al snel directeur business development bij Jumbo-Visma.

De 37-jarige Kramer zal zich bij de nieuwe schaatsploeg ook op het zakelijke gedeelte richten. "Ik heb geen ambities om trainer te worden", zei de Fries in Rotterdam. "Het sporttechnische gedeelte van het team zal dus volledig op het conto van Jac komen."

Volgens Kramer zijn er de afgelopen maanden pittige gesprekken gevoerd over de toekomst van Jumbo-Visma. "Het was soms hard tegen hard. Maar dat is prima", zei hij.

"Iedereen heeft voor zijn eigen positie geknokt. Het waren enerverende tijden, het heeft veel energie gekost. Ik heb de afgelopen tijd vaker met Jac dan met mijn vriendin Naomi van As gebeld. Maar ik ben blij dat het nu rond is. We gaan als schaatsploeg een mooie toekomst tegemoet. De continuïteit en het Nederlandse karakter van het team zijn gewaarborgd."