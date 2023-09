Bizarre beelden in Vuelta: verzorger Jumbo-Visma krijgt het aan de stok met politie

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De finish van de achttiende etappe van de Vuelta a España heeft donderdag tot een bizar moment geleid. Een verzorger van Jumbo-Visma werd hardhandig naar de grond gewerkt door de Spaanse politie.

In alle hectiek na de finish kreeg een Jumbo-Visma-verzorger die de renners na de finish begeleidde, het aan de stok met de politie. Op beelden op sociale media is te zien dat de de man onder toeziend oog van Primoz Roglic en Jonas Vingegaard tegen de grond werd gewerkt door drie agenten.

Volgens ooggetuigen is de verzorger van Jumbo-Visma niet gearresteerd. Het is onduidelijk wat de aanleiding voor het incident was.