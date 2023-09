Vingegaard helpt Kuss richting eindzege Vuelta: 'Wil hem terugbetalen'

Jonas Vingegaard is blij dat hij rode truidrager Sepp Kuss donderdag in de achttiende etappe van de Vuelta a España van dienst kon zijn. De Amerikaan zette dankzij het werk van zijn Deense teamgenoot een grote stap richting de eindzege.

"Ik denk dat iedereen vandaag heeft kunnen zien dat het draaide om het beschermen van Sepp", reageerde Vingegaard. Op de slotklim van de bergetappe naar La Cruz de Linares reed de tweevoudig Tour-winnaar lang op kop voor Jumbo-Visma-teamgenoot Kuss.

Richting de finish liet de Deen zich terugzakken, waardoor de Amerikaanse zijn voorsprong op hem in het klassement kon uitbouwen tot zeventien seconden. Nummer drie en ploeggenoot Primoz Roglic kon nog wel volgen, maar Kuss zette een belangrijke stap richting de eindzege van de Vuelta.

Dat zou zijn eerste eindzege van een grote ronde ooit zijn. "Er komt nog een zware rit zaterdag. We moeten daar ook nog oppassen en blijven vechten tot Madrid. Maar het is mooi om hem (Kuss, red.) terug te betalen. Hij heeft zoveel gedaan voor mij en Primož. Ik wil hem graag terugbetalen, ook zaterdag", zei Vingegaard.

"De jongens deden het geweldig"

Woensdag was het nog gissen welke afspraak Kuss, Vingegaard en Roglic - die samen de top drie bezetten - voor de rest van de Vuelta hadden gemaakt. De vraag was of Vingegaard en Roglic Kuss de eindzege "cadeau zouden doen" of een ieder voor zijn eigen kans moestt gaan.

Kuss was zijn ploegmaten na afloop dankbaar. "De jongens deden het geweldig. De hele dag. Jonas (Vingegaard, red.) reed een heel goed tempo op de laatste klim. Ik was een beetje bang dat hij een te hoog tempo zou pakken, omdat hij zo sterk is, maar het was perfect", zei de Amerikaan van Jumbo-Visma.