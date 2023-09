Evenepoel draagt zege op aan echtgenote: 'Belangrijkste moment van mijn Vuelta'

Voor Remco Evenepoel voelt zijn derde ritzege in de Vuelta a España als het belangrijkste moment in zijn Ronde van Spanje. De Belg soleerde donderdag naar een fraaie overwinning in een lastige bergrit.

"Dit is misschien wel het belangrijkste moment van mijn Vuelta", zei Evenepoel. "Ik had supergoede benen vandaag. Het was een mooie ontsnapping en ik had nog veel overschot op het steilste stuk van de klim."

"Ploegleider Iljo Keisse zei dat ik daar iets mocht forceren. Ik kon meteen het verschil maken. De afdaling was technisch en gevaarlijk, maar ik had verkend en ik wist dat ik geen risico's hoefde te nemen."

Evenepoel maakte deel uit van een kopgroep van veertien renners. Op de voorlaatste klim begon de kopman van Soudal Quick-Step aan zijn indrukwekkende solo.

'Het is toch een geweldige Vuelta geweest'

Bij het passeren van de streep maakte Evenepoel een zegegebaar met zijn handen. "Een O voor mijn echtgenote Oumi", verklaarde hij. "Ze zei dat ik een derde ritzege aan haar moest opdragen. Dit is het antwoord."

Eerder deze Vuelta zag Evenepoel zijn klassement in rook opgaan door een dramatische dag waarop hij 27 minuten verloor. Toch kijkt hij terug op een succesvolle Vuelta.