Van der Poel overweegt seizoen eerder te beëindigen: 'Dit heeft niet veel nut'

Mathieu van der Poel denkt eraan om zijn seizoen eerder dan gepland te beëindigen. De wereldkampioen wacht nog op zijn eerste zege in de regenboogtrui en merkt dat hij zijn topvorm van eerder dit jaar niet meer gaat halen.

"Ik ken mijn lichaam goed genoeg", zei Van der Poel woensdag na zijn vierde plaats in de GP van Wallonië tegen de Belgische krant Het Nieuwsblad . "Ik merk het tijdens de training. Ik rijd niet meer zo makkelijk rond als eerder dit seizoen."

De 28-jarige Van der Poel moest in de finale van de GP van Wallonië passen bij een aanval van Dylan Teuns op de Citadel van Namen. Hij kon daarom niet meedoen om de overwinning en gaf drie seconden toe op de Spaanse winnaar Gonzalo Serrano, die Teuns in de laatste meters passeerde.

Eind vorige maand liet Van der Poel weten dat hij nog zes koersen rijdt. In de Bretagne Classic-Ouest France en de GP Fourmies kon hij helemaal niet meedoen om de zege en in de GP van Wallonië kwam hij niet verder dan de vierde plaats.

Mathieu van der Poel eindigde als vierde in de GP van Wallonië.

Van der Poel heeft nu nog de Super 8 Classic (16 september), Circuit Franco-Belge (28 september) en Parijs-Tours (8 oktober) op zijn programma staan. Maar de kans lijkt klein dat hij in die laatste twee wedstrijden aan de start zal staan.

"Ik weet niet of ik die nog ga halen. Op zich vind ik Parijs-Tours een van de mooiere wedstrijden van het seizoen. Maar als het niet beter gaat, weet ik het niet. Gewoon rondrijden om rond te rijden heeft ook niet veel nut. Misschien is het dan wel beter om te rusten en mij voor te bereiden op het crossseizoen."

Ook heeft Van der Poel dit jaar nog een mountainbikewedstrijd op zijn programma staan: het testevenement voor de Olympische Spelen in Parijs op 23 september. Op de Spelen hoopt hij volgend jaar revanche te nemen voor de Spelen in 2021. Toen viel hij al vroeg in de olympische race.