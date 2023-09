Vingegaard doet opmerkelijke uitspraak: 'Ik hoop dat Kuss de Vuelta wint'

Jonas Vingegaard hoopt ondanks het minieme gat met klassementsleider Sepp Kuss dat zijn teamgenoot bij Jumbo-Visma de Vuelta a España wint. De Amerikaanse rodetruidrager denkt op zijn beurt dat de eindwinst een moeilijke opgave wordt.

"De ritzege was vandaag het voornaamste doel", zei Vingegaard woensdag na afloop van de zeventiende etappe bij Sporza. De Deen eindigde op de Angliru tweede achter ritwinnaar Primoz Roglic en staat in het klassement nog maar acht seconden achter Kuss.

"Het doel was natuurlijk ook dat we één, twee en drie in het klassement bleven staan", zei Vingegaard. "Alles ging volgens plan. We kunnen blij zijn met de huidige situatie. Om eerlijk te zijn ben ik blij dat Sepp in de trui rijdt. Ik hoop dat hij de trui houdt. Ik zou het geweldig vinden als Sepp de Vuelta wint."

Kuss zei dat er geen afspraken waren gemaakt. "We hebben afgelopen maandag besproken dat de sterkste wint. De Vuelta winnen zal niet simpel worden. Ik weet dat dit mijn enige kans is om een grote ronde te winnen."

"Ik had nooit verwacht hier te staan. Ik ging er zonder verwachtingen in en wilde de anderen gaan helpen. En nu heb ik deze mooie trui. We werken achter de schermen goed samen. Natuurlijk wil ik ook voor mijn kans gaan, maar het is ook niet erg om in dienst van hen te rijden."

Jumbo-Visma geniet van dominantie

Roglic is blij dat de leiding van Jumbo-Visma de renners de vrijheid gunt om onderling uit te maken wie de Vuelta wint. "Het is mijn eigen verantwoordelijkheid om mijn uiterste best te doen. Uiteindelijk zien we wel wie de sterkste is. Wie de beste benen heeft, zal de Vuelta winnen."

Ploegleider Grischa Niermann geniet van de kracht van zijn team. "Het is uitzonderlijk. We staan er goed voor, maar er volgen nog een paar zware dagen. Ik denk dat iedereen Sepp graag aan de leiding ziet. Maar we hebben afgesproken dat iedereen voor zijn kans mag gaan."

Donderdag volgt een pittige bergetappe van bijna 180 kilometer. Daarna staan er nog twee vlakke ritten en een heuveletappe op het programma in de Vuelta.