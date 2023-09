Van der Poel komt tekort voor zege in Wallonië, Pogacar vierde in Toscane

Mathieu van der Poel is er woensdag niet in geslaagd voor het tweede jaar op rij de GP van Wallonië te winnen. De wereldkampioen moest genoegen nemen met de vierde plaats. In Toscane eindigde Tadej Pogacar ook als vierde.

De 28-jarige Van der Poel kwam na een koers van 201,3 kilometer als vierde over de finish op de Citadel van Namen. De Nederlander moest enkele seconden toegeven op de Spaanse winnaar Gonzalo Serrano.

In de slotkilometer demarreerde Dylan Teuns op de Citadel van Namen. De 29-jarige Serrano van Movistar ging in de achtervolging en passeerde de Belg net voor de streep. Enkele seconden later finishte de Fransman Axel Zingle als derde, vlak voor Van der Poel.

In zijn vorige twee wedstrijden in de regenboogtrui, de Bretagne Classic-Ouest France en de GP Fourmies, kon Van der Poel niet meedoen om de zege. Hij rijdt dit seizoen nog drie koersen: Super 8 Classic (16 september), Circuit Franco-Belge (28 september) en Parijs-Tours (8 oktober).

Ook stapt Van der Poel dit jaar nog één keer op de mountainbike. Dat doet hij op 23 september bij het testevenement voor de Olympische Spelen in Parijs. Op de Spelen hoopt hij volgend jaar revanche te nemen voor de Spelen in 2021. Toen viel hij al vroeg in de olympische race.

Van der Poel werd op 6 augustus de eerste Nederlandse wereldkampioen op de weg sinds Joop Zoetemelk in 1985. Op het parcours in Glasgow rekende hij ondanks een valpartij in de finale af met onder anderen Pogacar en Wout van Aert.

Gonzalo Serrano viert zijn overwinning in de GP van Wallonië. Foto: Getty Images

Pogacar vierde in Ronde van Toscane

In de Ronde van Toscane kon Pogacar niet meedoen om de overwinning. De Sloveen eindigde na 191,5 kilometer van en naar Pontedera als vierde in zijn eerste koers sinds de WK begin augustus.

Pogacar gaf een kleine anderhalve minuut toe op winnaar Pavel Sivakov. De 26-jarige Fransman van INEOS Grenadiers bleef Richard Carapaz vier seconden voor. Felix Grossschartner eindigde op 45 tellen als derde.

Carapaz en Pogacar reden samen met Sivakov en Grossschartner weg tijdens de tweede beklimming van de Monte Serra. Sivakov en Carapaz lieten hun twee medevluchters vervolgens achter, waarna de Fransman op 1,5 kilometer van de finish wegsprong bij de Ecuadoraan.