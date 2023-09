Van der Poel komt tekort voor tweede overwinning op rij in GP Wallonië

Mathieu van der Poel is er niet in geslaagd voor het tweede jaar op rij de Grand Prix van Wallonië te winnen. De wereldkampioen moest genoegen nemen met de vierde plaats.

De 28-jarige Van der Poel kwam na een koers van 201,3 kilometer als vierde over de finish op de Citadel van Namen. De Nederlander moest enkele seconden toegeven op de Spaanse winnaar Gonzalo Serrano.

In de slotkilometer demarreerde Dylan Teuns op de Citadel van Namen. Serrano ging in de achtervolging en passeerde de Belg net voor de streep. Enkele seconden later finishte de Fransman Axel Zingle derde, vlak voor Van der Poel.

In zijn vorige twee wedstrijden in de regenboogtrui, de Bretagne Classic-Ouest France en de GP Fourmies, kon Van der Poel niet meedoen om de zege. Hij rijdt dit seizoen nog drie koersen: Super 8 Classic (16 september), Circuit Franco-Belge (28 september) en Parijs-Tours (8 oktober).

Ook stapt Van der Poel dit jaar nog één keer op de mountainbike. Dat doet hij op 23 september bij het testevenement voor de Olympische Spelen in Parijs. Op de Spelen hoopt hij volgend jaar revanche te nemen voor de Spelen in 2021. Toen viel hij al vroeg in de olympische race.