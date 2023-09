Jumbo-Visma deelt nekslag uit in Vuelta met ongekend machtsvertoon op Angliru

Jumbo-Visma heeft woensdag de Vuelta a España in een definitieve plooi gelegd. De Nederlandse formatie heerste in de zeventiende etappe met finish op de iconische Angliru. Primoz Roglic won de rit, terwijl Sepp Kuss de rode leiderstrui behield.

Voor aanvang van de etappe bestond er al weinig twijfel over welke ploeg de rode trui mee naar huis gaat nemen. Na de demonstratie van Jumbo-Visma is het zonneklaar dat de winnaar van deze Vuelta uit het geel-zwarte kamp komt.

Op de loodzware Angliru liet Jumbo-Visma geen spaan heel van de concurrentie. Met nog 2 kilometer te gaan reed rodetruidrager Kuss zelfs samen met Roglic en Jonas Vingegaard aan de leiding. De Amerikaan moest zijn twee ploegmaten in het zicht van de finish laten gaan.

Roglic en Vingegaard reden samen naar de top, waar de Sloveen zijn wiel als eerste over de streep mocht duwen. Kuss kwam negentien seconden later als derde over de finish. In het klassement heeft hij nu acht seconden voorsprong op nummer twee Vingegaard. Roglic staat derde op 1.08.

Juan Ayuso was tot woensdag de grootste belager van Jumbo-Visma, hoewel zijn achterstand al fors was. De twintigjarige Spanjaard van UAE Team Emirates moest vroeg op de Angliru passen. Hij kwam 1.42 na Roglic over de finish, maar staat nog wel altijd vierde in het klassement. Inmiddels heeft Ayuso vier minuten achterstand op Kuss.

Evenepoel kleurt rit, Poels rijdt sterk

De etappe werd gekleurd door Remco Evenepoel. De kopman van Soudal Quick-Step is door een inzinking eerder deze Vuelta kansloos voor de eindzege, maar vliegt er sindsdien elke dag in. Ook in deze rit naar de Angliru liet hij zich van zijn aanvalslustigste kant zien.

Evenepoel zette zelf een ontsnapping op touw en werd lang bijgestaan door ploegmaat Mattia Cattaneo. Op de slotklim stond de oud-wereldkampioen er alleen voor. Enkele kilometers voor de finish werd de Belgische bergkoning ingerekend door het uitgedunde peloton.

Dit groepje werd aangevoerd door Wout Poels, die altijd erg goed presteert op de Angliru. Ditmaal reed hij in dienst van zijn Bahrain Victorious-kopman Mikel Landa. De Spanjaard had in de finale geen antwoord op het Jumbo-Visma-geweld en moest zich tevredenstellen met de vierde plek.