Van Hooydonck herstelt voorspoedig en was ontroerd na etappezege Vingegaard

Nathan Van Hooydonck "communiceert en maakt het naar omstandigheden goed", meldt zijn ploeg Jumbo-Visma woensdag. De 27-jarige Belg veroorzaakte dinsdag in het Belgische Kalmthout een verkeersongeval nadat hij onwel was geworden achter het stuur.

"Nathan was heel blij om te horen dat Jonas (Vingegaard, red.) dinsdag de rit won in de Vuelta en was diep ontroerd door het feit dat die de zege aan hem opdroeg", meldt Jumbo-Visma.