Wielrenner Wesley Kreder getroffen door hartaanval: 'Zo blij dat ik nog leef'

De Nederlandse renner Wesley Kreder heeft twee weken geleden een hartaanval gehad. De medische situatie is inmiddels onder controle, meldt zijn ploeg Cofidis. Maar zijn toekomst als profsporter lijkt ongewis.

De 32-jarige Kreder kreeg in de nacht van 28 op 29 augustus een hartaanval. Zijn vrouw en schoonouders verleenden eerste hulp. De renner werd daarna met spoed naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven gebracht.

Daar bleek Kreder te kampen met een ontstoken hartspier. Hij heeft ruim een week in het ziekenhuis gelegen. Op 6 september mocht Kreder weer naar huis. Een cardioloog houdt zijn situatie in de gaten. Cofidis meldt dat Kreder dit wielerseizoen niet meer in actie komt.

Dinsdag werd de wielerwereld opgeschrikt door soortgelijk nieuws over Nathan Van Hooydonck. De Belg van Jumbo-Visma werd onwel achter het stuur van zijn auto, waarna hij een ongeluk veroorzaakte. Hij is inmiddels aan de beterende hand.

'Te vroeg om over de toekomst te praten'

"Het is moeilijk te geloven dat ik twee weken geleden een hartaanval heb gehad", zegt Kreder. "Ik kan weer buiten wandelen en ik zorg voor mijn kinderen van zes en twee jaar. Maar ik heb tijd nodig om te herstellen."

"De artsen hebben niet gezegd dat ik niet meer kan fietsen. Hopelijk kan ik dat over een of twee weken weer, maar het is nog te vroeg om over de toekomst te praten. Ik wil eerst herstellen en van het leven genieten. Ik ben zo blij dat ik nog leef."