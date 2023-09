Verlossend nieuws Jumbo-Visma: Van Hooydonck bij kennis, toestand niet kritiek

Nathan Van Hooydonck is bij kennis en zijn toestand is niet kritiek, meldt zijn ploeg Jumbo-Visma dinsdag. De Belgische renner werd eerder op de dag onwel achter het stuur van zijn auto en veroorzaakte een ongeluk.

Aan dat auto-ongeluk heeft Van Hooydonck geen verwondingen overgehouden. De 27-jarige Belg is momenteel bij kennis. Eerder op de dag werd zijn toestand kritiek genoemd, maar dat is volgens Jumbo-Visma niet het geval.

Het nieuws over Van Hooydonck sloeg dinsdagochtend in als een bom, niet in het minst bij de Jumbo-Visma-renners die momenteel de Vuelta a España rijden. Jonas Vingegaard won op grootse wijze de zestiende etappe en kwam flink aangedaan over de finish.