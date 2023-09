Vingegaard draagt ritzege op aan 'beste vriend' Van Hooydonck na auto-ongeluk

Jonas Vingegaard kon dinsdag nauwelijks van zijn overwinning in de zestiende Vuelta-etappe genieten. De Deen was met zijn gedachten bij zijn Jumbo-Visma-ploegmaat Nathan Van Hooydonck.

Van Hooydonck werd eerder op de dag onwel achter het stuur van zijn auto. De Belg veroorzaakte daardoor een ernstig auto-ongeluk en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

"Ik ben blij dat ik hier heb gewonnen", begon de aangeslagen Vingegaard zijn interview. De Deen was veruit de beste op de slotklim naar Bejes en ziet de Vuelta-eindzege dichterbij komen, maar was toch vooral bezig met het nieuws over Van Hooydonck.

"We kregen vanochtend vreselijk nieuws te verwerken", vertelde Vingegaard. "Ik wilde vandaag winnen voor mijn beste vriend. Gelukkig zijn de laatste berichten over zijn toestand wat hoopvoller. Dat is een grote opluchting voor mij en voor het team. Ik hoop dat hij spoedig herstelt."

Van Hooydonck zou nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen, hoewel er volgens Sporza inderdaad "hoopgevende" berichten uit zijn omgeving komen. De 27-jarige Belg was een belangrijke helper bij de beide Tour de France-zeges van Vingegaard.