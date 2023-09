Jumbo-Visma heerst opnieuw in Vuelta: ritzege Vingegaard op dramatische dag

Jonas Vingegaard heeft dinsdag de zestiende etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Deen was de beste op een pittige slotklim en bezorgde Jumbo-Visma zo een lichtpuntje op een uiterst vervelende dag.

De Amerikaan behoudt wel de leiding in het algemeen klassement. Zijn twee Jumbo-Visma-kopmannen hebben stuivertje gewisseld. Vingegaard staat nu tweede op 29 seconden van Kuss. Roglic bezet de derde plek op 1.33. Ayuso is op de vierde plaats (+2.33) nog altijd de beste niet-Jumbo-Visma-renner.

Het is de vraag of de overwinning van Vingegaard de Nederlandse formatie veel plezier zal bezorgen. Eerder op de dag werd Jumbo-Visma-renner Nathan Van Hooydonck onwel achter het stuur van zijn auto, met een ernstig ongeluk tot gevolg. De 27-jarige Belg ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.