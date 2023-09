Jumbo-Visma in shock na auto-ongeluk Van Hooydonck: 'De renners zijn aangedaan'

Jumbo-Visma is ontdaan na het zware auto-ongeluk van de Belgische renner Nathan Van Hooydonck dinsdag in Kalmthout. Ploegleider Grischa Niermann zegt dat iedereen bij de Nederlandse ploeg in shock is.

"Onze renners zijn heel erg aangedaan van het bericht over Nathan", zegt Niermann bij Sporza. De Duitser is momenteel met een delegatie van Jumbo-Visma bezig aan de Vuelta a España.

Van Hooydonck werd dinsdagochtend in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een auto-ongeluk. Hij werd in de auto onwel en kwam daarna in botsing met vijf andere voertuigen. De hulpdiensten hadden Van Hooydonck gereanimeerd. Zijn kind en zwangere vrouw zaten ook in de auto, maar raakten niet ernstig gewond.

"We weten dat hij een ongeval heeft gehad en in het ziekenhuis ligt. Ik denk in een kunstmatige coma", zegt Niermann. "Of hij al dan niet in levensgevaar is, kan ik niet bevestigen. We weten wel dat wij zelf, vooral de renners, erg aangedaan zijn. We hopen dat Nathan oké is en dat zijn toestand beter wordt. En dat zijn vrouw oké is."

Van Hooydonck een gewaardeerde kracht bij Jumbo-Visma

Niermann vertelt dat de renners het moeilijk hebben. "We zijn hier in de Vuelta, we hebben de leiderstrui en we gaan straks koersen. Dat is niet makkelijk. En ik hoop dat we straks de zinnen kunnen verzetten. Maar dit soort nieuws wil je nooit horen. We kunnen alleen maar hopen."

De 27-jarige Van Hooydonck rijdt sinds 2021 voor Jumbo-Visma. Hij was afgelopen zomer bij de Tour de France nog knecht van de Deen Jonas Vingegaard, die de wielerronde op zijn naam schreef.