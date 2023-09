Franse ex-renner beschuldigt Jumbo-Visma van mechanische doping in Vuelta

Jérôme Pineau denkt dat Jumbo-Visma gebruikmaakt van mechanische doping in de Vuelta a España. De Franse oud-renner plaatst vraagtekens bij de dominantie van de Nederlandse ploeg en wijst naar een incident op de Tourmalet in de dertiende etappe.

Jumbo-Visma bezet met Sepp Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard de top drie van het algemeen klassement. De wielerformatie is op weg naar een unieke trilogie, want eerder dit jaar won het team de Giro d'Italia (Roglic) en de Tour de France (Vingegaard). De dominantie van Jumbo-Visma leidt tot verbazing bij Pineau.

"De internationale instanties maken onze sport kapot. Ze laten te veel dingen gebeuren, controleren niets meer en doen wat de grote teams willen. Dat is het gevaar", zei de voormalig renner van Bouygues Telecom en Quickstep-Innergetic in de podcast Les Grandes Gueules du Sport van RMC Sport.

"Dan kan je beginnen te denken wat je wil. We zien de beelden. Ik heb het niet over doping, maar over iets dat nog erger is. Mechanische doping? Ja, mechanische", zei Pineau, voormalig teammanager van de in 2022 ter ziele gegane wielerploeg B&B Hotels-KTM.

"Kijk eens naar de versnelling van Kuss op de Tourmalet bij renners als Juan Ayuso, Cian Uijtdebroeks - die wordt gezien als groot talent - en Marc Soler. Dat zijn toch geen slechte renners? Kuss rijdt bij zijn demarrage 10 kilometer per uur sneller, moet remmen door een toeschouwer en rijdt dan weer 10 kilometer per uur sneller dan de anderen. Hoe kan je dat verklaren?"

#REPLAY do ataque de Sepp Kuss ontem no Tourmalet. Ele teve q qse parar no caminho por conta de um fã na pista. #Lavuelta23 #ciclismonaespn pic.twitter.com/3CLo2YWeUI — BikeBlz (@BikeBlz) September 9, 2023

Foto: NU.nl

Pineau denkt terug aan Armstrong-periode

Pineau is niet overtuigd dat de fietsen goed gecontroleerd worden op mechanische doping. "Je kan stellen dat bepaalde instanties geld nodig hebben om te overleven. Het is mijn sport, het is mijn passie. Maar dit baart me grote zorgen."

Als Pineau wordt geconfronteerd met het feit dat er geen bewijs is voor zijn beweringen, wijst hij naar de dopingfraude van Lance Armstrong. De Amerikaan won de Tour de France zeven keer, maar later bleek hij structureel doping te hebben gebruikt. Hij moest zijn Tour-zeges van 1999 tot en met 2005 inleveren.

"Bij Lance Armstrong waren er ook geen bewijzen", zei Pineau. "Maar wij renners in het peloton wisten wel van zijn bedrog. Nu gebeurt hetzelfde."

De Vuelta had maandag een rustdag. De Spaanse rittenkoers gaat dinsdag verder met een heuveletappe over 120 kilometer van Liencres Playa naar Bejes. De Vuelta finisht zondag in Madrid.