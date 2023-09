Titelverdediger Wiebes voert samen met Vollering Nederlandse ploeg aan op EK

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Lorena Wiebes en Demi Vollering zijn over twee weken de kopvrouwen van de Nederlandse ploeg op het EK wielrennen in Drenthe. Bij de mannen voeren Olav Kooij en Marijn van den Berg de ploeg aan.

De wegrace van de vrouwen wordt op zaterdag 23 september verreden. "We hebben een sterke selectie in de breedte, maar op het parcours op en rond de VAM-berg zijn Wiebes en Vollering onze afmakers", zegt bondscoach Loes Gunnewijk. Vollering en Markus komen ook uit op de tijdrit, die net als bij de mannen op 20 september wordt verreden.

Gunnewijk koos verder voor de selectie van de wegwedstrijd voor Riejanne Markus, Shirin van Anrooij, Mischa Bredewold, Loes Adegeest, Floortje Mackaij en Yara Kastelijn. "We zetten voor de wegrace altijd in op goud. Dat zijn we aan onze stand verplicht met zoveel internationaal sterk opererende rensters", zegt de bondscoach.