Luis León Sánchez (39) stopt met wielrennen: 'Gezin heeft meer opgeofferd dan ik'

Luis León Sánchez zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. De 39-jarige renner van Astana Qazaqstan Team maakte zijn afscheid maandag op de rustdag van de Vuelta bekend.

"Het is moeilijk om te zeggen, maar de tijd is gekomen", zegt Sánchez op Instagram. "Het is niet makkelijk om te stoppen met deze mooie sport, die ik sinds mijn vijfde uitoefen."

"Wie had dat kind verteld dat al zijn dromen in vervulling zouden gaan? Maar aan alles komt een einde en ik denk dat de tijd is gekomen", zegt de Spanjaard, die in zijn carrière ook voor de Nederlandse Rabobank-ploeg reed.

Sánchez won in de afgelopen twintig jaar twee keer de Clásica San Sebastián (2010, 2012) en heeft ook vier Tour de France-etappes op zijn palmares. In 2014 veroverde hij de bolletjestrui in de Vuelta a España en een jaar later kroonde hij zich tot Europees kampioen.

"Fietsen heeft me heel veel gegeven, meer dan ik dacht. Het heeft me naar prachtige plekken gebracht en de hele wereld laten zien. Ik heb geweldige mensen ontmoet. Ik wil vooral mijn vrouw Laura en mijn drie kinderen bedanken. Dankzij hen ben ik zo ver gekomen. Ze hebben meer geleden en opgegeven dan ik."