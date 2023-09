Kuss blijft ook op laatste Vuelta-rustdag onduidelijk over pikorde Jumbo-Visma

Jumbo-Visma bekleedt op de laatste Vuelta-rustdag met Sepp Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard de top drie van het algemeen klassement. Kuss draagt de rode leiderstrui, maar denkt niet dat hij de eindzege van zijn ploeggenoten cadeau gaat krijgen.

"De andere mannen zijn blij voor me en geloven in me, maar ook zij willen winnen. In deze sport deel je geen cadeautjes uit", zei Kuss op de rustdag. De Amerikaan heeft bij het ingaan van de laatste Vuelta-week een voorsprong van 1 minuut en 37 seconden op Roglic, die de Spaanse wielerronde drie keer won. Vingegaard volgt op zeven seconden.

Volgens Kuss, die in de vorige grote rondes luxeknecht van de Sloveen en de Deen was, is er geen sprake van een hiërarchie binnen de ploeg. "Dat hebben we niet direct uitgesproken. We willen deze situatie behouden en de Vuelta winnen met een van ons. Dus we moeten eerlijk zijn tegen elkaar en kijken wie zich het best voelt en het kan afmaken."

In de laatste Vuelta-week krijgen de renners nog een aantal zware etappes voor de kiezen, met op woensdag een finish op de Angliru. "Ik heb naar die laatste week uitgekeken. Ik houd van de cols die nu volgen in Asturië en Cantabrië", vertelde Kuss, die al de zesde etappe op zijn naam schreef. "Die steile beklimmingen liggen me goed."

De Vuelta gaat dinsdag verder met een heuveletappe over 120 kilometer van Liencres Playa naar Bejes. De finish ligt op een klim van de tweede categorie. De Spaanse rittenkoers finisht zondag in Madrid.