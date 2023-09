Adam Yates wint GP Montreal na late aanval en volgt ploegmaat Pogacar op

Adam Yates heeft zondagavond de Grand Prix van Montreal op zijn naam geschreven. De Brit van UAE Team Emirates bleef Pavel Sivakov in een sprint à deux voor. Met zijn overwinning volgt Yates ploeggenoot Tadej Pogacar op.

Bij de laatste keer dat de renners zondag de Côte Camilien-Houde (een col van 6,2 procent over 2,3 kilometer) moesten beklimmen - het peloton reed achttien rondjes van in totaal 221,4 kilometer - plaatste Yates een demarrage. Sivakov volgde in zijn kielzog. De twee bleven het peloton voor en snelden naar de finish.

In een sprint à deux troefde Yates de Fransman van INEOS Grenadiers vervolgens af. Hij kroonde zich daardoor tot eerste Britse winnaar van de WorldTour-koers in Montreal ooit. Met zijn zege volgt de in het Engelse Bury geboren renner zijn Sloveense teamgenoot Pogacar op. De tweevoudig Tour-winnaar was vorig jaar de beste in Montreal, maar bereidt zich momenteel voor op de Italiaanse najaarskoersen.

Alex Aranburu eindigde achter het tweetal als derde. Arnaud De Lie kon in Montreal geen rol van betekenis spelen. Het Belgische toptalent was in de WorldTour-koers in Quebec van vrijdag de sterkste in een sprint van een omvangrijke groep, maar kon het in Montreal niet bolwerken.