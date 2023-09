Van Aert bekroont droomweek Jumbo-Visma met eindzege in Groot-Brittannië

Wout van Aert heeft de succesvolle week van Jumbo-Visma zondag extra glans gegeven met de eindzege in de Ronde van Groot-Brittannië. De Belg kwam als tweede over de finish en behield de leiding in het algemeen klassement.

De ritzege in het Britse Caerphilly ging naar Carlos Rodríguez, die op 50 kilometer van de streep samen met de Brit Stephen Williams een kopgroep vormde. De Spanjaard liet in laatste 10 kilometer zijn medevluchter achter zich.

In de slotfase zette Jumbo-Visma de achtervolging in op Rodríguez. De achtervolgers kregen de INEOS-renner in zicht, maar de Spanjaard hield knap stand. Van Aert eindigde op negen seconden op een tweede plek, wat genoeg was voor de eindzege.

De 28-jarige Van Aert had bij het ingaan van de slotrit een voorsprong van drie seconden in het algemeen klassement. Achter Van Aert eindigde de Noor Tobias Johannessen op drie seconden als tweede in het eindklassement. De Australiër Howson werd daarin derde.