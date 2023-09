Ervaren Rui Costa slaat toe in spectaculaire Vuelta-rit, Evenepoel komt net tekort

Rui Costa heeft zondag de vijftiende etappe van de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De Portugees was na een spectaculair einde van de koers de sterkste in een sprint, voor Lennard Kämna en Santiago Buitrago.

Het gevluchte trio leek in de heuveletappe richting Lekunberri op weg naar een sprint, tot Kämna een aantal kilometer voor de finish wegvluchtte bij Costa en Buitrago. De Duitser leek zo op weg naar de ritzege, maar ging onderuit. Omdat Costa en Buitrago vervolgens naar elkaar keken, kon Kämna tóch terugkomen in het kopgroepje. Uiteindelijk was Costa in de sprint toch de sterkste.

Remco Evenepoel eindigde als vierde. De Belg was één van de vijftien renners die al vroeg in de etappe uit het peloton ontsnapte, maar later in de etappe moest hij toch lossen. Zaterdag pakte Evenepoel na een vroege vlucht wel de etappezege, nadat hij vrijdag in de koninginnenrit een offday beleefde en bijna een half uur verloor.