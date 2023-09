Wiebes wint, Kopecky grijpt eindzege en Van Vleuten zwaait af in Ladies Tour

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Annemiek van Vleuten heeft zondag in de Simac Ladies Tour al zwaaiend afscheid genomen van het profwielrennen. De slotrit in Arnhem werd gewonnen door de Nederlandse Lorena Wiebes. Lotte Kopecky schreef de eindzege op haar naam.

Wiebes rekende in Arnhem na een etappe van 150 kilometer in de sprint af met de Italiaanse Elisa Balsamo. Klassementsleider Kopecky kwam vlak achter het duo als derde over de finish.