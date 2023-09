Jumbo-Visma heeft Vuelta in ijzeren greep: 'Frustrerend om tegen ons te rijden'

Het lijkt al enkele dagen niet meer de vraag óf een renner van Jumbo-Visma deze Vuelta a España gaat winnen, maar wélke renner. De Nederlandse formatie is oppermachtig in het rondewerk en dat beseffen de hoofdrolspelers zelf ook.

Primoz Roglic won dit jaar de Giro d'Italia, terwijl Jonas Vinegaard de Tour de France op zijn naam schreef. Beiden werden bijgestaan door meesterknecht Sepp Kuss, die momenteel de rode leiderstrui van de Vuelta om de schouders heeft. Roglic en Vingegaard bezetten plek twee en drie in het klassement. De overmacht van Jumbo-Visma is ongekend.

"Ik heb deze rol nooit eerder ervaren", zei Kuss zaterdag na afloop van de veertiende etappe, waarin de geel-zwarte formatie zich een halve snipperdag kon veroorloven. "Dit geeft zo veel extra motivatie en vertrouwen."

De rit van zaterdag werd gewonnen door Remco Evenepoel. De Belg was de grootste uitdager van de Nederlandse ploeg, maar zakte vrijdag door het ijs in de koninginnenrit. Zaterdag 'mocht' hij zich revancheren met een etappezege vanuit de vroege vlucht, terwijl de groep met de drie Jumbo-Visma-tenoren acht minuten later over de finish kwam.

Vingegaard was onder de indruk van het nummertje van Evenepoel. "Het is heel erg cool dat hij zich zo heeft teruggevochten", zei de Deen, die zijn bergtrui bij de Belg moest inleveren. "Natuurlijk had ik nog langer in de bergtrui willen rijden, maar hij verdient het echt."

'Onvergetelijk, wat er ook gebeurt'

Het zijn goedbedoelde woorden van Vingegaard, maar ook een tikje vernederend. Als je grootste tegenstanders voor je staan te applaudisseren, weet je dat ze je niet meer heel serieus nemen. Het onderstreept hoe Jumbo-Visma in deze Vuelta verdeelt en heerst.

"We wisten dat Remco gemotiveerd zou zijn om iets te laten zien vandaag", vertelde Kuss. "Maar we hadden de koers onder controle. De ploeg reed weer indrukwekkend. Het zal frustrerend zijn om tegen ons te rijden."

Voor Kuss zijn het misschien wel de bijzonderste dagen van zijn loopbaan. De 28-jarige Amerikaan draagt nu al ruim een week de rode leiderstrui en staat op poleposition om als meesterknecht een grote ronde te winnen. "Dit is onvergetelijk. Wat er vanaf nu ook gebeurt."