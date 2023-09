Evenepoel verklaart tranen in Vuelta: 'Ik zat met een hoop negatieve gedachten'

Delen via E-mail

Remco Evenepoel was zaterdag geëmotioneerd na zijn fraaie ritzege in de Vuelta a España. De Belg zegt uit een dal te zijn geklommen en richt zich nu op een nieuw doel.

"Ik heb een moeilijke dag en een moeilijke avond gehad", zei Evenepoel in finishplaats Larra-Belagua, nadat hij zijn tranen had weggeveegd. De wereldkampioen tijdrijden doelde daarmee op zijn inzinking een dag eerder, waarmee hij zijn kansen op een tweede Vuelta-eindzege vergooide.

"Ik heb slecht geslapen en zat met een hoop negatieve gedachten in mijn hoofd", vervolgde de 23-jarige Evenepoel. "Vandaag heb ik dat omgezet. Bij de start dacht ik: ik ga ervoor."

Evenepoel was zeer actief in de beginfase van de bergrit en zette een omvangrijke ontsnapping op touw. Van zijn medevluchters kon Romain Bardet het langst zijn spoor volgen, maar 4 kilometer voor de meet moest ook de Fransman passen. Evenepoel soleerde daarna onbedreigd naar zijn tweede ritwinst deze Vuelta.

"Ik mag trots zijn op mijn antwoord op die slechte dag", vertelde Evenepoel, die de bergtrui overnam van Jonas Vingegaard. "Die bergtrui is nu mijn doel. Daarnaast hoop ik nog wat ritten te winnen voordat we in Madrid zijn."