SD Worx viert feest: Kopecky wint koninginnenrit Ladies Tour, Wiebes tweede

Lotte Kopecky heeft zaterdag de vierde etappe van de Simac Ladies Tour gewonnen. De Belgische wereldkampioene van Team SD Worx was de beste op de Cauberg en verstevigde zo haar leidende positie in het algemeen klassement.

In de koninginnenrit door de Zuid-Limburgse heuvels probeerde Floortje Mackaij het met een late aanval. De Nederlandse van Movistar sloeg een mooi gaatje, maar kwam zichzelf tegen op de Cauberg.

Mackaij werd op de steile Valkenburgse klim voorbijgestoken door Katarzyna Niewiadoma en de ploegmaten Kopecky en Lorena Wiebes. De 27-jarige Belgische bleek van dit drietal over het beste eindschot te beschikken. De juichende Wiebes kwam als tweede over de meet.

Nummer twee in het klassement Riejanne Markus van Jumbo-Visma kwam in de bevoorrading hard ten val en gaf op. Team SD Worx-renster Demi Vollering ging niet van start wegens ziekte. De winnares van de Tour de France Femmes stond zevende in het klassement.