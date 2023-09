Toptalent De Lie sprint naar winst in GP Quebec en wint eerste WorldTour-koers

Arnaud De Lie heeft vrijdag de Grand Prix van Quebec op zijn naam geschreven. Het Belgische toptalent was de sterkste in de sprint van een omvangrijke groep.

De 21-jarige De Lie bleef de Nieuw-Zeelander Corbin Strong ruim voor na 201,6 kilometer van en naar Quebec. De Australiër Michael Matthews eindigde als derde in de Canadese stad.

Jumbo-Visma nestelde zich in de slotkilometer op kop van het peloton, maar de Nederlandse ploeg kwam tekort in de massasprint. Christophe Laporte moest genoegen nemen met de zesde plaats. Mike Teunissen was op de dertiende plaats de beste Nederlander.

Voor De Lie is het zijn eerste overwinning in de WorldTour en zijn achtste zege dit seizoen. Eerder dit seizoen was de renner van Lotto Dstny al succesvol in onder meer de Ronde van Wallonië en de Grand Prix du Morbihan.

De Lie is de opvolger van Benoît Cosnefroy, die de GP van Quebec vorig jaar won. De Fransman ging er in de finale nog alleen vandoor, maar had ditmaal geen succes.