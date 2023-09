Vingegaard in tranen na zege in koninginnenrit Vuelta: 'Deze is voor mijn dochter'

Jonas Vingegaard was na zijn overwinning in de koninginnenrit van de Vuelta a España zichtbaar geëmotioneerd. De Deen droeg zijn zege op aan zijn jarige dochter Frida.

De Jumbo-Visma-renner barstte vervolgens in tranen uit. "Ik wilde zo graag winnen voor haar. Dit maakt me enorm blij. Deze overwinning is voor haar."

Voor Vingegaard was het zijn eerste ritzege in de Vuelta. De winnaar van de Tour de France reed op 8 kilometer van de finish weg uit de favorietengroep en kwam solo over de finish.

"Ons plan was om te zien of we wat tijd op de concurrenten konden pakken", vertelde Vingegaard. "Dat gebeurde ook. Maar dat we eerste, tweede en derde worden en die plekken ook in het klassement innemen, is zelfs beter dan we hadden gedacht."