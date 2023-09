Evenepoel verliest 27 minuten en praat niet met pers: 'Wat moet hij ook zeggen?'

Remco Evenepoel kende vrijdag een dramatische dag in de Vuelta a España. De Belg raakte al vroeg op achterstand in de koninginnenrit en kwam bijna een half uur na etappewinnaar Jonas Vingegaard over de finish.

Op de Col d'Aubisque, de tweede beklimming van de dag, moest Evenepoel al lossen uit het peloton. De winnaar van vorig jaar raakte snel op flinke achterstand en gaf uiteindelijk 27 minuten en 5 seconden toe op Vingegaard.

Het is onduidelijk wat er precies aan de hand was met Evenepoel. Ook na de finish bleef die vraag onbeantwoord, want de kopman van Soudal Quick-Step praatte niet met de pers en zette vrijwel meteen de afdaling in.

Zijn ploeggenoot Pieter Serry sprak wel met de media. "Een slechte dag in zo'n rit is moeilijk", zei de Belg, die Evenepoel lange tijd bijstond in de koninginnenrit. "We hebben gevochten, maar als het niet gaat, dan gaat het niet. Hij zei gewoon sorry."

'Het is geen schande'

"Wat moet hij ook zeggen? Het is geen schande", vervolgde Serry. "We hebben ons best gedaan. Het is niet omdat het vandaag niet lukt, dat het in de toekomst ook niet meer zal lukken. We proberen de knop om te draaien en voor ritzeges te gaan."

In tegenstelling tot Evenepoel beleefde Jumbo-Visma een topdag. Jonas Vingegaard soleerde naar de zege in de koninginnenrit en bleef zijn ploeggenoten Sepp Kuss en Primoz Roglic voor.