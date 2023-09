Jumbo-Visma heerst in koninginnenrit Vuelta op dramatische dag Evenepoel

Jumbo-Visma heeft vrijdag toegeslagen in de koninginnenrit in de Vuelta a España. Jonas Vingegaard soleerde naar de ritzege en bleef zijn ploeggenoten Sepp Kuss en Primoz Roglic voor. Remco Evenepoel kende een dramatische dag en moest al vroeg lossen.

Vingegaard sprong op 8 kilometer van de finish weg uit de favorietengroep. De winnaar van de Tour de France werd niet meer bijgehaald en bleef rodetruidrager Kuss een halve minuut voor. Kort achter de Amerikaan maakte Roglic het feestje compleet voor Jumbo-Visma.

Voor Evenepoel was het een dag om snel te vergeten. De Belg, die voorafgaand aan de koninginnenrit derde stond in het algemeen klassement, raakte al op de Col d'Aubisque op achterstand. Hij kwam uiteindelijk op ruim 27 minuten achterstand over de finish.

In het klassement bezet Jumbo-Visma nu ook de eerste drie plaatsen. Kuss behield zijn rode leiderstrui en heeft nu ruim anderhalve minuut voorsprong op nummer twee Roglic. Vingegaard steeg naar de derde plaats en heeft zeven seconden achterstand op Roglic.

Zaterdag staat opnieuw een zware bergrit op het programma in de Vuelta. Die gaat over 156,2 kilometer van het Franse Sauveterre-de-Béarn naar Larra-Belagua. De aankomst ligt op een beklimming van de eerste categorie.

Evenepoel moet al lossen op Col d'Aubisque

De dertiende etappe was de eerste van twee zware bergritten in de Vuelta en leidde het peloton over 134,7 kilometer van Formigal naar de Col du Tourmalet (hoogste categorie). Onderweg moesten ook de Col d'Aubisque (hoogste categorie) en de Col de Spandelles (eerste categorie) worden bedwongen.

Na iets meer dan 30 kilometer kregen de renners de Aubisque al voor hun kiezen. Daar ging het voor Evenepoel te snel. De Belg moest op 88 kilometer van de finish lossen uit de favorietengroep, kort nadat de zieke João Almeida was afgehaakt.

Gedurende de etappe reed het flink uitgedunde peloton onder leiding van Jumbo-Visma steeds verder weg bij Evenepoel. De winnaar van vorig jaar had aan de voet van de Tourmalet al ruim zeven minuten achterstand. Daar telde de groep met favorieten nog 22 renners.

Vingegaard soleert naar eerste ritzege in Vuelta

Op de Tourmalet dunde de favorietengroep nog verder uit en op 7,5 kilometer van de finish was Vingegaard de eerste die in de aanval ging. De Deen, die op ruim twee minuten van Kuss stond in het klassement, sloeg meteen een gat en pakte een halve minuut voorsprong op de achtervolgers.

Met nog 4 kilometer voor de boeg sprong Kuss weg uit de achtervolgende groep, maar de Amerikaan werd al snel weer vergezeld door Roglic, Enric Mas, Juan Ayuso en de sterk rijdende Cian Uijtdebroeks.