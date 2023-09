Van Poppel doorbreekt hegemonie Jumbo-Visma met ritzege in Groot-Brittannië

Danny van Poppel heeft vrijdag de zesde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De Nederlander was in de sprint nipt de sterkste en doorbrak zo de hegemonie van Jumbo-Visma.

Tot vrijdag had de Nederlandse wielerformatie alle etappes gewonnen. Olav Kooij boekte vier ritzeges en donderdag sloeg Wout van Aert een dubbelslag door de etappe te winnen en de leiderstrui te pakken.

Van Poppel bleef in de massasprint de Brit Ethan Vernon enkele millimeters voor. Viervoudig ritwinnaar Kooij moest zich tevredenstellen met de vierde plek. De Deen Tord Gudmestad completeerde de top drie.

De laatste 50 kilometer van de zesde etappe waren nauwelijks vlak, waardoor de sprintersploegen het lastig hadden om de boel te controleren. Hartthijs de Vries en ploeggenoot Abram Stockman (TDT-Unibet Cycling Team) bleven uiteindelijk over van een groep vluchters, maar werden op zo'n 15 kilometer van de meet ingerekend.

Het peloton, met Jumbo-Visma vooraan, hield vervolgens het tempo hoog, maar de Belg Dimitri Peyskens (Bingoal WB) sprong in de finale toch nog weg. Hij werd met iets minder dan 3 kilometer te gaan ingerekend. Vooraan bleef een kleine groep over na een massale valpartij. In de sprint was Van Poppel uiteindelijk nipt de sterkste.

In het algemeen klassement behoudt Van Aert de leiding. De Belg heeft drie seconden voorsprong op een grote groep renners, onder wie Kooij en Van Poppel. De Ronde van Groot-Brittannië duurt tot en met zondag. In het weekend komen de klimmers aan hun trekken.