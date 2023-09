Kool klopt Wiebes in massasprint en boekt tweede ritzege in Ladies Tour

Charlotte Kool heeft vrijdag haar tweede ritzege in de Simac Ladies Tour geboekt. De Nederlandse hield in de derde etappe Lorena Wiebes achter zich in de massasprint.

De 24-jarige Kool bleef Wiebes na 148,9 kilometer van Emmeloord naar Lelystad een fietslengte voor. De Italiaanse Elisa Balsamo eindigde als derde. Maike van der Duin was op de vijfde plaats de derde Nederlandse in de top tien.

Afgelopen dinsdag won Kool ook al de proloog in de Simac Ladies Tour. De renster van Team dsm-firmenich droeg ook twee dagen de leiderstrui, maar raakte die donderdag kwijt aan Lotte Kopecky. In het algemeen klassement blijft Kopecky ook na de derde rit aan de leiding.

De Simac Ladies Tour is de laatste koers in de indrukwekkende carrière van Annemiek van Vleuten. De veertigjarige Vleutense kondigde eind juni aan dat ze na dit seizoen stopt.