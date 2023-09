Molano troeft Van Poppel af in massasprint Vuelta, Roglic pakt paar seconden

Sebastián Molano heeft donderdag de twaalfde etappe van de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De 28-jarige Colombiaan bleef in de massasprint onder anderen Boy van Poppel voor. Primoz Roglic liep een aantal seconden in op klassementsleider Sepp Kuss.

In de heuvelachtige rit van Ólvega naar Zaragoza ontsnapten Jetse Bol en Abel Balderstone al vroeg uit het peloton. De twee hielden geruime tijd stand, maar werden op zo'n 44 kilometer voor de finish tóch teruggehaald. De koers mondde uit in een massasprint, die overtuigend werd gewonnen door Molano.

Voor de Spanjaard van UAE Team Emirates was het zijn tweede ritzege in de Vuelta. Vorig jaar won hij de laatste etappe, eindigend in Madrid. Voor groene truidrager Kaden Groves zat een derde ritzege deze Vuelta - nadat hij eerder al de vierde en de vijfde etappe won - er niet in. De Australiër van Alpecin - Deceuninck eindigde als tweede, mede doordat hij in de massasprint uit zijn pedaal schoot.