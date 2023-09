Bijzondere truc Jumbo-Visma: niet Kooij, maar Van Aert wint in Groot-Brittannië

Wout van Aert heeft donderdag de vijfde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Belg van Jumbo-Visma profiteerde van een bijzondere actie van ploegmaat Olav Kooij.

Kooij was ongenaakbaar in de eerste vier ritten van de Ronde van Groot-Brittannië. Bij deze zegereeks had het Nederlandse sprinttalent veel te danken aan luxehelper Van Aert. Jumbo-Visma besloot dat in de vijfde etappe op een bijzondere manier om te draaien.

In finishplaats Felixstowe leek het business as usual. De 22-jarige Kooij zat in het wiel van Van Aert, klaar om zijn sprintraketten te doen ontbranden. Maar in een bocht liet 'Het Jachtluipaard van Numansdorp' heel slinks een gaatje vallen.

Daardoor raakte Van Aert in zijn eentje op kop. De 28-jarige Belg reed een minitijdrit naar de finish, waar hij drie seconden voorsprong op het peloton overhield. De Brit Ethan Vernon won het sprintje om de tweede plek, terwijl Danny van Poppel als derde over de streep kwam.

Zo kwam er een einde aan de zelden vertoonde reeks van Kooij, maar bleef de bos bloemen binnen de ploeg. Opmerkelijk genoeg is het voor Van Aert pas de tweede internationale zege van het seizoen. Hij won in maart de E3 Saxo Classic en grossierde daarna in ereplaatsen.

Van Aert neemt ook de leiderstrui over van Kooij. De Belg heeft in het algemeen klassement drie seconden voorsprong op een grote groep renners, onder wie Kooij en Van Poppel. De Ronde van Groot-Brittannië duurt tot en met zondag. In het weekend komen de klimmers aan hun trekken.