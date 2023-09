Moeder overleden Gino Mäder ging door een hel: 'Maar niemand heeft schuld'

De moeder van Gino Mäder heeft donderdag voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn overlijden afgelopen juni. Sandra Mäder blikt terug op de hartverscheurende gebeurtenissen, maar koestert geen wrok.

"Het is misschien moeilijk te geloven, maar ik was de hele dag al zenuwachtig", zegt Sandra Mäder over de bewuste 15 juni. "Geen idee waarom. Iemand vroeg me op een borrel of Gino de Tour de France zou rijden. Ik zei dat je dat nooit weet in de wielersport. Door een val kan alles veranderen."

Die dag veranderde daadwerkelijk alles in het leven van Sandra Mäder. Zoon Gino kwam hard ten val tijdens een afdaling in de Ronde van Zwitserland. De Zwitserse renner van Bahrain Victorious werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.

"Toen de artsen belden, was ons al duidelijk dat het alleen ging om de vraag of ze hem van de machines moesten halen", beschrijft Sandra Mäder de hel waarin ze belandde. "De dokter vertelde me dat Gino nooit meer 'mama' zou zeggen, dat hij voor altijd in bed zou blijven liggen en dat hij nooit meer zou praten of lopen."

De volgende ochtend overleed Gino Mäder op 26-jarige leeftijd. Later bezocht moeder Sandra de plek des onheils. Ze vond daar nog enkele onderdelen van zijn helm. "Niemand heeft schuld", blikt ze terug. "Bergop, bergaf... Dat hoort bij fietsen. Ik denk dat het zijn lot was om die dag te sterven."