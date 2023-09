Boegbeeld Van Vleuten zwaait af: 'Ik wil weer ergens heel goed in worden'

Zondag rijdt Annemiek van Vleuten in de Simac Ladies Tour haar allerlaatste koers. De veertigjarige renster neemt na een imposante carrière afscheid van topsport, maar niet van haar topsportmentaliteit. "Ik heb nog geen plan en dat vind ik best spannend."

Twee maanden geleden - vlak voor de Tour de France Femmes - is daar ineens het besef bij Van Vleuten. Voor de laatste keer sluit ze een hoogtestage in haar geliefde Livigno af: voor de laatste keer zit ze met haar trainer Louis Delahaije aan het ontbijt in het Italiaanse bergdorpje. Voor de laatste keer racet ze de berg op met bevriende renners. Voor de laatste keer trekt ze de deur van het hotel achter zich dicht. Terwijl ze wegfietst van de plek waar ze naar al haar grote doelen toewerkte, kan ze alleen maar huilen.

Het grijpt Van Vleuten opnieuw aan als ze in haar laatste week als profrenster aan dat moment terugdenkt. "Ik besefte dat het de laatste keer was dat ik me had voorbereid op zo'n groot doel. Ik heb het altijd zo mooi gevonden om een plan te smeden en me daarin vast te bijten. Ik besef dat dat niet gaat terugkomen en dat overvalt me soms", zegt de renster geëmotioneerd.

Uiteindelijk is dát wat Van Vleuten het meest gaat missen: het toewerken naar een groot doel. Niet zozeer de wedstrijden zelf. "Het zegt genoeg dat ik daar van volschiet. Niet dat ik de Tour niet heb gewonnen, maar ik heb het zo mooi gevonden elke keer weer een plan te smeden."

Een droom komt uit als Van Vleuten in 2012 Nederlands kampioen wordt. Foto: ANP

Van voetballende student tot wereldkampioen

Van Vleuten zat niet - zoals andere grote kampioenen - van jongs af aan op de racefiets. Ze geniet van haar studentenleven in Wageningen; ze haalt haar studiepunten, is iedere dinsdag en donderdag tot diep in de nacht in de kroeg te vinden en blijft actief voor de voetbalvereniging in Vorden, waar haar ouders wonen.

Als Van Vleuten tijdens een voetbalwedstrijd in 2005 haar voorste kruisband afscheurt, is de arts duidelijk: je kunt beter gaan zwemmen of fietsen. En zo geschiedde. Van Vleuten koopt voor 250 euro een tweedehands Jan Janssen-racefiets. Het blijkt een gouden greep en haar talent blijft niet onopgemerkt. In 2008 maakt ze de overstap naar wielerploeg Vrienden van het Platteland, waar ze met Ellen van Dijk als teamgenoot ook het tijdrijden ontdekt.

In de jaren die volgen zet Van Vleuten grote stappen. Ze trekt zich op aan Marianne Vos bij DSB-Bank - Nederland Bloeit en krijgt ook het tactische spelletje steeds beter in de gaten. Ze droomt ervan ooit op het podium te mogen staan bij het Nederlands Kampioenschap, al voelde dat "mijlenver weg". De droom komt in 2012 uit als ze tweede wordt in de tijdrit. Het feest is nog groter als ze drie dagen later de wegwedstrijd wint en het volgende seizoen in de nationale kleuren mag rondrijden.

Ook al heeft Van Vleuten inmiddels vier wereldtitels en een olympische titel op zak, die nationale titel blijft bijzonder. "Op dat moment haalde ik mijn droomdoel. Ik heb toen net zoveel emoties gevoeld als toen ik wereldkampioen werd. Dat was voor mij niet anders."

Annemiek van Vleuten wordt na haar val in Rio de Janeiro op Schiphol herenigd met moeder Ria. Foto: ANP

'Denk dat mijn moeder stiekem blij is dat ik stop'

Van Vleuten is onlosmakelijk verbonden met haar verschrikkelijke val tijdens de olympische wegrace in Rio de Janeiro. Op 7 augustus 2016 is ze op weg naar haar grootste zege ooit, maar in de afdaling vliegt ze uit de bocht en blijft ze roerloos liggen.

Haar moeder ziet alles op tv en vreest het ergste. Na urenlange stilte is er de verlossing: haar dochter is bij bewustzijn en komt ervan af met botbreuken en een zware hersenschudding. "Ik denk dat mijn moeder stiekem wel een beetje blij is dat ik stop", zegt Van Vleuten. "Rio is wel een litteken op haar ziel."

Van Vleuten herpakt zich en keert nog sterker terug. Een jaar na de val kroont ze zich tot wereldkampioen tijdrijden, wat ze in 2018 herhaalt. Ze schrijft klassiekers op haar naam, wint meerdere grote rondes en ook bij de wegwedstrijd op het WK grijpt ze tweemaal (2019, 2022) de regenboogtrui. De echte revanche op Rio beleeft ze in 2021, als ze met afstand de olympische tijdrit in Tokio wint.

De manier waarop ze terugkomt is tekenend voor Van Vleuten. Meerdere keren in haar carrière krijgt ze te maken met blessures en zware valpartijen. Met haar wereldtitel in Wollongong (2022) komt haar loopbaan naar eigen zeggen helemaal samen.

Een paar dagen voor die race breekt ze bij de ploegentijdrit op dramatische wijze haar elleboog. Ze besluit toch te starten in de wegwedstrijd en blijkt tot eigen verbazing met een versnelling in de slotfase iedereen de baas. Het is de kroon op haar beste seizoen, waarin ze ook nog eens alle drie de grote rondes wint.

Erelijst Annemiek van Vleuten 1x Nederlands kampioen op de weg (2012)

4x Nederlands kampioen tijdrijden (2014, 2016, 2017, 2019)

2x Wereldkampioen op de weg (2019, 2022)

2x Wereldkampioen tijdrijden (2017, 2018)

1x Olympisch goud tijdrijden (2021)

1x Olympisch zilver op de weg (2021)

1x Europees kampioen op de weg (2020)

4x Eindzege Giro Donne (2018, 2019, 2022, 2023)

3x Eindzege in La Vuelta (2021, 2022, 2023)

2x La Course (2017, 2018)

1x Eindklassement Tour de France Femmes (2022)

16x Etappe Giro Donne (van 2014 tot 2023)

2x Ronde van Vlaanderen (2011, 2021)

2x Strade Bianche Donne (2019, 2020)

2x Luik-Bastenaken-Luik (2019, 2022)

Van Vleuten rijdt haar laatste tijdritkilometers tijdens de Simac Ladies Tour met een gouden fiets in stijl. Foto: Getty Images

Van Vleuten wil ergens anders heel goed in worden

Als ze zondag in Arnhem over de streep komt, begint voor Van Vleuten een nieuwe levensfase. Een duidelijk plan heeft ze nog niet en dat is ze niet gewend. "Ik weet alleen dat ik maandag bij Humberto zit, verder heb ik geen plan. Dat vind ik best spannend", zegt de renster lachend. "Maar ik zal me niet vervelen, het onkruid staat enorm hoog sinds de Tour. Ik kom mijn tijd wel door."

Van Vleuten gaat zich komend jaar oriënteren op wat ze wil, beginnende met een aantal bijeenkomsten bij NOC*NSF voor oud-topsporters. Eén ding weet ze in ieder geval zeker: "Ik wil weer ergens heel goed in worden. Iets waar ik me in kan vast kan bijten. Ik weet alleen nog niet wat. Dat vind ik lastig. Dat ga ik maandag ook heel lastig vinden."

Toch brengt die onzekerheid haar niet aan het twijfelen. "Ik heb het wielrennen wel uitgespeeld. Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging."