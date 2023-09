Jumbo-Visma lovend over zeldzame zegereeks Kooij: 'Dit is iets wonderbaarlijks'

Jumbo-Visma is vol lof over de zeldzame zegereeks van Olav Kooij in de Ronde van Groot-Brittannië. De Nederlander sprintte woensdag naar zijn vierde overwinning op rij in de Britse wielerronde.

"Olav presteert hier iets wonderbaarlijks", zegt ploegleider Maarten Wynants op de website van Jumbo-Visma. "Het lijkt vanaf de zijlijn misschien eenvoudig, maar dat is het zeker niet."

"Het deelnemersveld is erg sterk. Dat maakt het alleen maar specialer. Olav beschikt over veel zelfbeheersing. Hij weet heel goed wat hij wil en werkt daar keihard voor. Dat is zijn absolute sterkte."

Kooij werd in Groot-Brittannië vier keer op rij naar de overwinning geloodst door zijn ploeggenoot Wout van Aert, die telkens de sprint aantrok. Woensdag hield 'Het Jachtluipaard van Numansdorp' zijn landgenoot Casper van Uden eenvoudig achter zich.

De zegereeks van Kooij is zelden vertoond in het wielrennen. In de Ronde van Groot-Brittannië gebeurde het wel één keer eerder: in 2009 won Edvald Boasson Hagen vier etappes op rij. Twee jaar geleden won Van Aert ook vier ritten in de Britse wielerronde, maar die waren niet opeenvolgend.

Van Aert ontpopt zich in Groot-Brittannië als meesterknecht van Kooij, die daar maar al te blij mee is. "Olav waardeert het werk van zijn teamgenoten", vertelt Wynants. "Zo is hij heel erg in zijn nopjes met het feit dat Van Aert, een van 's wereld beste coureurs, de lead-out voor zijn rekening neemt. Dat motiveert Olav alleen maar meer."