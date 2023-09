Vluchter Herrada klopt Thomas op listige klim in Vuelta, Kuss behoudt leiderstrui

Jesús Herrada heeft woensdag de elfde etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Spanjaard was op een listige slotklim de sterkste van een groep vluchters. Jumbo-Visma-renner Sepp Kuss behield de rode leiderstrui.

De 33-jarige Herrada sprong in de slotkilometer weg uit een kopgroep van negen renners. De Cofidis-renner hield de Fransman Romain Grégoire drie seconden achter zich en de Deen Andreas Kron acht tellen. Geraint Thomas moest op negentien seconden genoegen nemen met de vijfde plaats.

Voor Herrada is het de derde ritzege in de Vuelta in zijn carrière. In 2019 en vorig jaar schreef de klimmer ook een rit in de Ronde van Spanje op zijn naam.

De favorieten voor de eindzege hielden zich koest op de slotklim. Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Kuss en Jonas Vingegaard kwamen in dezelfde tijd over de finish. In het algemeen klassement behoudt Kuss zijn voorsprong van een kleine halve minuut op Marc Soler en ruim een minuut op Evenepoel.

Donderdag staat in de Vuelta een heuvelachtige rit over 150,6 kilometer van Ólvega naar Zaragoza op het programma.

Geraint Thomas behoort tot omvangrijke kopgroep

In de elfde etappe reed het peloton over 163,2 kilometer van Lerma naar La Laguna Negra. De aankomst lag op een beklimming van de eerste categorie.

De rit werd gekleurd door een vluchtersgroep van maar liefst 26 renners. Tot dit gezelschap behoorden onder anderen INEOS Grenadiers-kopman Thomas, de Nederlander Jan Maas, Filippo Ganna, Kron en Jonathan Caicedo.

Zij kregen alle ruimte van het peloton en begonnen met een voorsprong van ruim vijf minuten aan de listige slotklim. Die was 6,5 kilometer lang en kende een gemiddelde stijging van 6,7 procent. Met stukken van tussen de 3 en 6 procent afgewisseld met stukken van 13 à 14 procent was de klim behoorlijk onregelmatig.