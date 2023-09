Wiebes komt centimeters tekort voor zege in eerste etappe Simac Ladies Tour

Lorena Wiebes is er woensdag net niet in geslaagd om de eerste etappe van de Simac Ladies Tour te winnen. De Nederlandse werd in de massasprint net geklopt door de Italiaanse Elisa Balsamo.

Wiebes kwam na 139,1 kilometer van en naar Gennep enkele centimeters tekort voor de overwinning. De Europees kampioene moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Op gepaste afstand van Wiebes en Balsamo werd Charlotte Kool derde. Ook Maike van der Duijn (zevende) eindigde in de top tien.

Annemiek van Vleuten kwam op zes seconden als 42e over de finish. Voor de Vleutense is de Simac Ladies Tour de laatste koers in haar indrukwekkende carrière. De veertigjarige Van Vleuten won in haar laatste seizoen onder meer La Vuelta Femenina en de Giro Donne.

In het algemeen klassement blijft Kool aan de leiding. De sprintster van dsm-firmenich had dinsdag de proloog in Ede gewonnen.

De Simac Ladies Tour maakt deel uit van de WorldTour en duurt tot en met zondag. Donderdag staat een individuele tijdrit van 7 kilometer in Leuven op het programma.