Vier op een rij: zelden vertoonde zegereeks tandem Kooij-Van Aert duurt voort

Olav Kooij heeft woensdag ook de vierde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma had opnieuw veel te danken aan luxehelper Wout van Aert.

Het is deze week een vertrouwd patroon op de Britse wegen. Jumbo-Visma zet een sprinttrein op, Van Aert jaagt de snelheid in de laatste honderden meters de hoogte in en de 21-jarige Kooij maakt het karwei af. Vier keer op rij bleek dit een beproefd recept.

Ook woensdag was Kooij een klasse apart. In finishplaats Newark-on-Trent hield hij landgenoot Casper van Uden (tweede) en de Brit Ethan Vernon (derde) eenvoudig achter zich. BORA-hansgrohe-sprinter Sam Bennett kwam opnieuw niet in het stuk voor en eindigde als negende.

De hegemonie van Kooij in Groot-Brittannië is zelden vertoond in het wielrennen. Het moet gezegd dat er nauwelijks sprinters van naam van de partij zijn in de Britse etappekoers. Toch bevestigt 'Het Jachtluipaard van Numansdorp' zijn status als groot talent. Hij heeft dit seizoen al elf zeges achter zijn naam staan.

Logischerwijs blijft Kooij de leider in het algemeen klassement. De Ronde van Groot-Brittannië doet niet aan bonificatieseconden, dus de Nederlander staat in dezelfde tijd als 55 anderen.