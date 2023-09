Onduidelijkheid over pikorde Jumbo-Visma in Vuelta na uitspraken Kuss en Roglic

Jumbo-Visma staat er met drie renners in de top tien van het algemeen klassement uitstekend voor in de Vuelta a España. Maar rodetruidrager Sepp Kuss en Primoz Roglic zijn beiden onduidelijk over wie de kopman is bij de Nederlandse ploeg.

Voorafgaand aan de Vuelta golden Roglic en Tour-winnaar Jonas Vingegaard als kopmannen bij Jumbo-Visma. Maar Kuss heeft na de individuele tijdrit van dinsdag een flinke voorsprong op de concurrentie.

"Het gat is mooi, maar er kan en zal nog veel gebeuren", zei Kuss na afloop van de tijdrit door Valladolid. "Tot nu toe ging het over seconden, maar op één dag kan dat helemaal veranderen. Primoz Roglic en Jonas Vingegaard ogen ook nog heel sterk. Ze helpen me veel en ze geven me veel vertrouwen."

De 28-jarige Kuss hield de schade in de tijdrit beperkt en behield zijn leidende positie in het klassement. Daarin heeft de Amerikaan nu nog ruim een minuut voorsprong op nummer drie Remco Evenepoel en ruim anderhalve minuut op nummer vier Roglic. Vingegaard staat op iets minder dan 2,5 minuten zevende.

Toen Kuss werd gevraagd of hij opschuift in de pikorde bij Jumbo-Visma, hulde hij zich aanvankelijk in nevelen. "Het is veel tijd, maar er kan nog zoveel gebeuren. Dat zij zo hoog staan, neemt de druk weg."

Even later zei Kuss dat hij toch voor de rode trui gaat vechten. "Ik moet in mezelf geloven. Ik zou deze trui graag behouden, vertrouwen op dit gevoel en koersen op instinct. We hebben nog twee sterke kopmannen. Ik voel geen druk, maar gewoon veel positieve energie."

Roglic: 'Sepp is de man die ervoor moet gaan'

Ook Roglic bleef onduidelijk over wie nu de onbetwiste leider bij Jumbo-Visma is. "Sepp is nog altijd de man die ervoor moet gaan. Hij draagt de rode trui", zei de Sloveen lachend.

Roglic verloor in de tijdrit twintig seconden op Evenepoel, maar hij keek toch met een goed gevoel terug. "Ik heb veel afgezien, maar ik ben blij met het resultaat. Het had veel erger kunnen zijn, dus we mogen niet klagen. Hier ben ik heel blij mee. Remco is de wereldkampioen tijdrijden en hij is altijd supersterk."