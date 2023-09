Evenepoel heeft ondanks tijdwinst op Roglic dubbel gevoel: 'Niet mijn beste dag'

Remco Evenepoel heeft een dubbel gevoel overgehouden aan zijn tijdrit in de Vuelta a España. De Belg liep dinsdag weliswaar uit op zijn concurrent Primoz Roglic, maar kwam tekort voor de etappezege.

"Het is een dubbel gevoel", vertelde Evenepoel. "Ik had niet mijn beste dag. Na tien minuten had ik even een moeilijk moment en daar heb ik deze tijdrit verloren, denk ik. Daarna hield ik min of meer gelijke tred met Filippo Ganna en liep ik uit op de rest. Ik moet gewoon tevreden zijn."

De 23-jarige Evenepoel moest in de 25,8 kilometer lange tijdrit door Valladolid genoegen nemen met de tweede plaats. De wereldkampioen tijdrijden gaf zestien seconden toe op de Italiaan Filippo Ganna. Een maand geleden liet Evenepoel Ganna nog achter zich bij de WK-tijdrit in Glasgow.

"Of ik een verklaring heb voor dat mindere moment? We hebben al negen dagen hard gekoerst en Ganna heeft zich min of meer negen dagen kunnen sparen", zei Evenepoel. "Zestien seconden op iemand die patent heeft op zo'n tijdrit, is niet slecht. Zeker niet als je niet je beste dag hebt."

In het algemeen klassement staat Evenepoel nu derde en heeft hij 27 seconden voorsprong op nummer vier Roglic. De achterstand van de Belg op rodetruidrager Sepp Kuss bedraagt ruim anderhalve minuut.

"Het is al een mooie voorsprong, maar er komt nog heel veel aan", doelde Evenepoel op onder meer de zware bergritten van vrijdag en zaterdag. "Ik heb de laatste periode veel meer getraind op het lange klimwerk dan op mijn tijdrit. En ik voelde me vorige week elke dag beter worden."

Roglic: 'Het had veel erger kunnen zijn'

In tegenstelling tot Evenepoel keek Roglic wel met een goed gevoel terug op zijn tijdrit. "Ik heb veel afgezien, maar ik ben blij met het resultaat", zei de kopman van Jumbo-Visma. "Het had veel erger kunnen zijn, dus we mogen niet klagen. Hier ben ik heel blij mee. Remco is de wereldkampioen tijdrijden en hij is altijd supersterk."

Roglic liet wel in het midden of hij nu de onbetwiste leider is bij Jumbo-Visma, dat met Kuss en Jonas Vingegaard nog twee renners in de top tien van het klassement heeft staan. "Sepp Kuss is nog altijd de man in het rood, hè. We gaan volledig voor Sepp", zei de Sloveen lachend.