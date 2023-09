Evenepoel loopt uit op Roglic in Vuelta, maar komt tekort voor zege in tijdrit

Remco Evenepoel is dinsdag iets uitgelopen op Primoz Roglic in de Vuelta a España. De Belg was twintig seconden sneller dan zijn concurrent in een individuele tijdrit die werd gewonnen door Filippo Ganna.

Evenepoel legde de 25,8 kilometer lange tijdrit door Valladolid af in 27 minuten en 55 seconden. Daarmee werd de wereldkampioen tijdrijden tweede, op zestien seconden van de Italiaan Ganna.

Roglic moest zich tevredenstellen met de derde plaats. De kopman van Jumbo-Visma gaf 36 seconden toe op Ganna. Robert Gesink was op de 25e plaats en met ruim twee minuten achterstand de beste Nederlander in de tijdrit.

In het algemeen klassement heeft Roglic nu 27 seconden achterstand op Evenepoel. De Sloveen klimt naar de vierde plaats en de Belg bezet nu de derde plaats.

Kuss behoudt leiding in klassement

Sepp Kuss behield zijn rode leiderstrui. De Amerikaan van Jumbo-Visma werd in de tijdrit dertiende op anderhalve minuut van Ganna. In het klassement heeft Kuss 26 seconden voorsprong op nummer twee Marc Soler.

De voorsprong van Kuss op Evenepoel bedraagt nu één minuut en negen seconden. Roglic heeft ruim anderhalve minuut achterstand op zijn ploeggenoot.

Tour-winnaar Jonas Vingegaard blijft de nummer zeven in het klassement. De Deen van Jumbo-Visma eindigde als tiende in de tijdrit en heeft iets minder dan 2,5 minuten achterstand op Kuss.