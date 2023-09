Kooij en Van Aert voltooien hattrick in Groot-Brittannië, Van Poppel tweede

Olav Kooij heeft dinsdag zijn derde ritzege op rij geboekt in de Ronde van Groot-Brittannië. De Nederlander werd opnieuw door zijn ploeggenoot Wout van Aert naar de winst geloodst.

De 21-jarige Kooij was na 154,7 kilometer van Goole naar Beverley de sterkste in de massasprint. De Jumbo-Visma-renner bleef Danny van Poppel wederom voor. De Brit Ethan Vernon eindigde als derde.

Kooij en Van Aert voltooiden zo een hattrick in Groot-Brittannië. Ook in de eerste twee ritten leidde de Belg zijn ploeggenoot naar de winst.

Voor Kooij was het zijn tiende zege van het seizoen. Eerder dit jaar won de sprinter onder meer de ZLM Tour en etappes in Parijs-Nice en de Ronde van Polen.

Logischerwijs blijft Kooij ook leider in het algemeen klassement van de Ronde van Groot-Brittannië. Van Poppel is in dezelfde tijd als zijn landgenoot nu de nummer twee in het klassement.