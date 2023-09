Charlotte Kool wint proloog Ladies Tour, Van Vleuten begint laatste koers als 12e

Delen via E-mail

Charlotte Kool heeft dinsdag de proloog van de Simac Ladies Tour gewonnen. De Noord-Hollandse hield haar landgenote Riejanne Markus achter zich. Annemiek van Vleuten begon haar laatste koers met een twaalfde plaats.

De 24-jarige Kool legde het 2,4 kilometer lange parcours door Ede af in drie minuten en vier seconden. De renster van dsm-firmenich bleef Markus (tweede) en de Belgische Lotte Kopecky (derde) vier seconden voor.

Kopecky voorkwam met de derde plaats een Nederlands podium. Lorena Wiebes kwam één seconde tekort voor een podiumplaats en werd vierde. Demi Vollering eindigde op zes tellen als vijfde en Maike van der Duin was op de zevende plek de vijfde Nederlandse in de top tien.

Van Vleuten wist zich net niet in de top tien te rijden. De veertigjarige Vleutense gaf negen seconden toe op Kool, die al haar veertiende zege van het seizoen boekte. Eerder won ze onder meer een rit in La Vuelta Femenina en de RideLondon Classique.

Voor Van Vleuten is de Simac Ladies Tour de laatste koers in haar indrukwekkende carrière. De wereldkampioene op de weg won in haar laatste seizoen onder meer La Vuelta Femenina en de Giro Donne.