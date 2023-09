Zelfs op rustdag gedoe rond Vuelta: renners door noodweer pas 's nachts in hotel

Ondanks de rustdag is het opnieuw onrustig rond de Vuelta a España. Door noodweer moesten meerdere renners zondagavond omreizen, waardoor ze pas midden in de nacht in hun hotel aankwamen.

Na de finish van de negende etappe in Collado de la Cruz de Caravaca moest het peloton via twee chartervluchten verplaatst worden naar Valladolid, waar dinsdag een tijdrit op het programma staat. Door het slechte weer moest een van de twee vliegtuigen landen in Madrid, waarna de passagiers een urenlange busrit wachtte.

Meerdere renners hebben op sociale media gereageerd op de nachtelijke perikelen. "Dit is karma. Vliegtuigverplaatsingen in een grote ronde anno 2023..... #Timeforachange", schrijft Romain Bardet.

Jetse Bol kon er iets meer de humor van inzien. "Wel mooi de Vuelta met elf etappes ingekort", hintte de Nederlander op de finishplaats van de ronde in Madrid. "Rond een uur of drie zullen we op bed liggen! Mocht de dopingcontroleur meelezen, Gaarne niet voor elven morgenochtend!", schrijft Bol.

Het ene na het andere incident

De Vuelta, die nog niet op de helft is, wordt geteisterd door incidenten. De ploegentijdrit op de eerste dag werd deels in het donker verreden, wat stuitte op veel kritiek. In het vervolg van de eerste week probeerden activisten meermaals een etappe te verstoren en ook het weer zorgde voor chaotische taferelen.

Dinsdag gaat de Vuelta verder met een tijdrit van ruim 25 kilometer rond Valladolid. De Spaanse rittenkoers telt 21 etappes en finisht op zondag 17 september in Madrid.