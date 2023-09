Kooij en Van Aert herhalen huzarenstukje in Groot-Brittannië, Van Poppel tweede

Olav Kooij heeft maandag ook de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De sprinter van Jumbo-Visma werd opnieuw goed gelanceerd door zijn ploeggenoot Wout van Aert. Danny van Poppel moest genoegen nemen met de tweede plek.

De 21-jarige Kooij was na 110 kilometer koers de sterkste in de straten van Wrexham. Van Aert, die de sprint aantrok, werd derde. Van Poppel probeerde de hegemonie van Jumbo-Visma te doorbreken, maar de renner van BORA-hansgrohe kwam net tekort.

Het betekende de tweede dagzege op rij voor Kooij, die zondag in de openingsetappe ook al profiteerde van goed voorwerk van Van Aert. Mathieu van der Poel was in 2019 de laatste renner die in de Ronde van Groot-Brittannië twee ritten op rij op zijn naam schreef.