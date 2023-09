Evenepoel over modderstromen in Vuelta: 'Laatste kilometer was niet te doen'

Remco Evenepoel heeft begrip voor de organisatie van de Vuelta a España om de tijdsverschillen vanwege modderstromen op het parcours iets eerder dan gepland te meten. Volgens de Belg kon op het laatste stuk nauwelijks worden gereden.

"Dat stukje naar de laatste kilometer was niet te doen", zei Evenepoel. "Ik schoof bergop. Je mag je niet afvragen wat er gebeurd zou zijn als we bergaf richting die slotkilometer gereden zouden hebben. Dat zou niet prettig en veilig geweest zijn."

In de negende etappe stroomde de modder op zo'n 2 kilometer van de finish over het parcours. Hierdoor besloot de Vuelta-organisatie om de tijdsverschillen op dat moment mee te tellen voor het klassement.

Net voor die nieuwe finish reed Primoz Roglic weg bij Evenepoel. De kopman van Jumbo-Visma pakte aanvankelijk twee seconden op zijn concurrent, maar later kregen de twee dezelfde tijd achter hun naam.

"Ik zat in zijn wiel, of toch zo goed als", vertelde Evenepoel. "Het was typisch Roglic: volgen en dan 300 meter voluit. Ik wilde aanzetten, maar ik slipte even. Maar het was goed."

'Het is gewoon jammer van die mindere dag'

Maandag kan Evenepoel even uitrusten van al zijn inspanningen, want dan is de eerste rustdag in de Vuelta. De kopman van Soudal Quick-Step kijkt met een goed gevoel terug op de eerste week. "En zonder witte trui of bolletjestrui. Zo kan ik dinsdag de tijdrit in mijn regenboogtrui rijden."

"Het is gewoon jammer van die mindere dag", doelde Evenepoel op het tijdverlies van donderdag. "Ik domineer daarna twee keer op de slotklim en wij bepaalden het tempo. De rest kon gewoon volgen. Maar ik sluit dit af met een heel positief gevoel en dan is het dinsdag volop aan mij in de tijdrit."

In het klassement staat Evenepoel nu vierde op een kleine 2,5 minuten van rodetruidrager Sepp Kuss. De Belg heeft zeven seconden voorsprong op nummer zes Roglic.