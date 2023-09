Roglic pakt tijd terug op Evenepoel in opmerkelijke Vuelta-finale door moddervloed

Primoz Roglic heeft zondag een paar seconden teruggepakt op Remco Evenepoel in de negende etappe van de Vuelta a España. De rit werd ontsierd door modderstromen in de finale van het parcours.

Even daarvoor sprong Roglic weg uit de favorietengroep en sloeg hij een klein gaatje. De kopman van Jumbo-Visma pakte hierdoor twee seconden terug op zijn concurrent Evenepoel in het klassement.

De negende etappe in de Vuelta a España voerde het peloton over 184 kilometer van Cartagena naar Collado de la Cruz de Caravaca. Onderweg moesten de renners een beklimming van de eerste categorie bedwingen en de finish lag op een col van de twede categorie.

Aan de voet van de slotklim was de voorsprong van de kopgroep vijf minuten, waardoor duidelijk was dat een van de vluchters de rit zou winnen. Uiteindelijk was Kämna de sterkste van het gezelschap. Eerder in zijn carrière won hij al een rit in de Tour de France (2020) en de Giro d'Italia (2022).